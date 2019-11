NAC is na FC Dordrecht de minst presterende ploeg van de tweede periode

De glans van de periodetitel is er inmiddels wel af bij de Parel van het Zuiden dat een rampzalige periode doormaakt in de eerste divisie. Door de slechte reeks in oktober en november kunnen de plannen voor directe promotie alvast de prullenbak in. Dat NAC in de eerste maanden de wind in de rug had, daar is iedereen het over eens. Dat het verval daarna zo groot zou zijn, dat had niemand kunnen bevroeden.