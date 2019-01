NAC is met Gersbach toe aan zesde linksback

Lange tijd was in Breda de positie onder de lat het meest besproken thema. Drie keepers vorig jaar, vier verschillende sluitposten in de eerste vier wedstrijden dit seizoen. Benjamin van Leer heeft de discussie min of meer verstomd. Daarvoor in de plaats is de zoektocht naar een opvolger van Jose Angeliño gekomen. Gersbach wordt vrijdag tegen De Graafschap de zesde linksback van NAC in twintig competitieduels. Ook dat moet, evenals met doelmannen, welhaast een record zijn in een gedenkwaardig seizoen waarin NAC het ene na het andere clubrecord vestigt. Als Gersbach vrijdag in Doetinchem speeltijd krijgt, is hij de 31ste speler deze competitie. Een verbetering van de dertig uit de jaargang 2014-2015.