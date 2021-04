NAC is kleine voordeeltjes play-offs voorlopig kwijt

Door de sportieve ineenstorting van de afgelopen weken is niet alleen directe promotie een utopie geworden, het heeft ook gevolgen voor de route in de play-offs die over 2,5 week van start gaan. Zo heeft NAC vanwege de vijfde plaats, die het op dit moment inneemt, straks minder vaak thuisvoordeel. Verder is volgens de huidige stand van zaken de nummer zestien uit de eredivisie in een mogelijke tweede ronde de tegenstander.