NAC is in ieder geval op de training al stabiel

Mitchell van der Gaag stapte vrijdag ontspannen van het trainingsveld in Zundert. ,,Het is lekker rustig geweest”, zegt hij over de afgelopen week. Niet dat door de twee gelijke spelen tegen Willem II en ADO Den Haag plots de druk van de ketel is, verduidelijkt de trainer. Hij spreekt van ‘resultaatjes’ en ‘ministapjes’ voorwaarts in een nog altijd lastige tijd. ,,Het lek is nog altijd niet boven en op de ranglijst maken we nog geen grote stappen, maar je moet wel ergens vertrouwen uit halen”, geeft hij aan.

Ministapjes

Hij zegt op de training te proeven dat hoe mager de ‘resultaatjes’ ook zijn, het vertrouwen bij de spelers aan het terugkomen is. ,,Maar dat is nog broos hoor”, voegt hij volledigheidshalve aan toe. Van der Gaag zegt aan de andere kant ook niet te verzuimen de positieve dingen ‘te benoemen.’ ,,Als het resultaat niet goed is, wil dat niet zeggen dat alles slecht is.” Wat die lichtpuntjes zijn? ,,Dat ministapjes hoe klein ook wel stappen voorwaarts zijn. En het valt me op dat we de laatste weken qua trainen stabiel zijn geworden. Het niveauverschil is kleiner geworden. Dat is nog geen garantie op een goede wedstrijd, maar het valt me dus wel op. Misschien komt het omdat we noodgedwongen met een kleinere groep trainen, of is het toch het effect van een ‘resultaatje.’ Je moet ergens beginnen toch.”

Als trainer die het ook als speler allemaal al heeft gemaakt, weet Van der Gaag dat je in aanloop naar een wedstrijd alles moet aangrijpen om een elftal weer te laten geloven in zichzelf. ,,Maar iedereen bij NAC snakt vooral naar een overwinning. Dat hoef ik eigenlijk niet zeggen, want dat weten we allemaal.”