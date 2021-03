NAC is helemaal terug in strijd om directe promotie na vijfde zege op rij

Met genoegen werd er vrijdag in de Bredase huiskamers kennisgenomen van het gelijkspel van De Graafschap. In het weekend waarin alle seizoenkaarthouders werden verblijd met de NAC-vlag in het kader van de actie #RaiseYourFlag ging ook nog Almere City onderuit, tegen titelfavoriet Cambuur. Maandag, op de dag dat foto’s van de vlag de sociale media sierden, deed de Bredase ploeg uitstekende zaken in de strijd om de directe promotieplekken.

Malone betaalt vertrouwen uit in goal

Na vier zeges op rij hield Maurice Steijn vast aan zijn basiself. Dus Anco Jansen moet nog even geduld hebben. Achterin houdt de trainer vertrouwen in zijn aanvoerder, Dion Malone. De verdediger betaalde dat terug in de vorm van een vroege openingsgoal. Na een vrije trap kon Malone de bal met het hoofd het laatste zetje geven na terugleggen van Lex Immers. De 1-0 na vijf minuten leidde niet net als in Dordrecht een Bredase stormloop in. Hoewel Kaj de Rooij het op zijn heupen had en een grote kans om zeep had geholpen (na een individuele actie schoot hij voorlangs) was het TOP Oss dat de thuisploeg onder druk zette. De defensie bezweek niet.

Op slag van rust viel de 2-0 compleet uit de lucht. Uit een corner van Mounir El Allouchi (assist nummer twaalf) kopte Immers raak. Zonder zich bovenmatig in te spannen, leek de wedstrijd in de tas. In de tweede helft liet NAC in de persoon van Mario Bilate en De Rooij nog wat kansen op een derde treffer liggen en mocht Jansen na 62 minuten opdraven (voor een onzichtbare Lewis Fiorini). Met wat technische hoogstandjes - zijn eerste balbehandeling was een passje achter het standbeen - bracht de invaller nog wat leven in de brouwerij, maar op het puntje van de stoel hoefde de NAC-supporter nimmer meer te zitten. In blessuretijd zorgde invaller Nick Venema nog voor de 3-0.

Verschillen worden kleiner

De vijfde zege op rij was een feit. NAC komt zo op gelijke hoogte met nummer drie Almere City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Nummer twee De Graafschap heeft vier punten meer. Volgende week treft NAC Jong AZ (op maandag) en Helmond Sport (vrijdag) alvorens alle ogen op de kraker tegen De Graafschap kunnen. Tot die topper op 28 maart mag NAC geen misstap meer begaan. De Bredase promotiekoorts steekt de kop op. Aan NAC om dat vlammetje steeds meer aan te wakkeren.

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Malone, Hendriks, Maria; Fiorini (62. Jansen), Haye, Immers; De Rooij (84. Venema), Bilate (75. Van Hooijdonk), El Allouchi.

