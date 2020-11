NAC is eindelijk coronavrij, zege op MVV bittere noodzaak

,,Voor het eerst in weken hebben we geen enkele besmetting”, zegt de opgeluchte trainer. ,,Dat is lekker, want het gaat toch in de koppies spelen. Acht positieve coronagevallen, dan vijf, dan weer drie. Iedere keer was er gezeik in de voorbereiding naar een wedstrijd toe. Fijn is ook dat we het gisteravond (woensdag) al hoorden. Heel de week hebben we goed getraind en aan de fitheid en conditie gewerkt.”

Met MVV (6 november), De Graafschap (11 november), Telstar (14 november) moet NAC aan de bak de komende negen dagen en de vrije val tot stoppen brengen. Steijn wil niet vooruitlopen op de clash met de Achterhoekers volgende week woensdag. ,,We bekijken het echt wedstrijd per wedstrijd. Vijf jongens (Rösler, Noblejas, Haye, Immers en El Allouchi) die tegen NEC in de basis startten, hadden het heel zwaar. Persoonlijk denk ik daarom dat het nog even duurt voordat ze honderd procent fit zijn. De tijd zal het leren, de dokter weet het namelijk ook niet”, zegt Steijn. ,,We zullen ook naar de tussenstand kijken voordat we gaan wisselen. Wat doet een wedstrijd? We zijn niet meer in de gelegenheid om mensen te sparen.”

Na de nederlagen in de competitie tegen Cambuur (0-4), Almere City (2-0) en NEC (0-1) is niet alleen de voorsprong ingeleverd voor een serieuze achterstand, de voormalige koploper lijkt het scoren verleerd. Steijn: ,,We moeten balvaster worden voorin.” Van Hooijdonk blijft staan in de spits, El Allouchi fungeert als hangende linksbuiten en sluit bij als vierde middenvelder, terwijl Nick Venema op rechts concurrentie heeft van Huseyin Dogan en DJ Buffonge. Mario Bilate keert voor het eerst sinds zijn debuut op 14 september (NAC - FC Den Bosch) terug in de wedstrijdselectie. ,,We kijken nog wanneer we hem gaan brengen, hij mag maar 45 minuten spelen.”

Het gevoel dat NAC vrijdag in De Geusselt enkel gebaat is bij een overwinning, wordt door Steijn gedeeld. ,,Van MVV moeten we winnen om het positieve gevoel terug te krijgen.” Op welke wijze dat gebeurt, is in deze fase van ondergeschikt belang. ,,We willen mooi voetbal zien, tuurlijk. Maar in eerste instantie gaat het mij om de drie punten. Hopelijk pakken we de draad weer op en gaan we verder waar we vier weken geleden geëindigd zijn.”

Vermoedelijke opstelling: Olij; Schouten, Rösler, Riera, Noblejas; Malone, Immers, Haye; Venema, Van Hooijdonk en El Allouchi.

Afwezig: De Rooij (knie), Rutten (lies), Monsalve (knie) en Kramer.

