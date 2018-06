'NAC is een fantastische club, maar bod is blijkbaar niet toereikend geweest'

,,Maar zolang hij speler is van VVV, is hij niet bezig met een vertrek. Dat wil ik benadrukt hebben, maandag is hij bij VVV gewoon begonnen met de groepstraining. VVV heeft hem opgeleid en verdient een mooie transfersom. Als Vito weggaat, gaat hij door de voordeur weg. Vanuit mijn ervaring weet ik dat NAC een fantastische club is met een indrukwekkende aanhang. Dat vindt iedereen in Nederland. Het bod dat NAC gedaan heeft, is echter niet toereikend geweest. We wachten daarom af. Het is afhankelijk van wat de verschillende clubs bieden. Pas als VVV akkoord is met een club, schuiven wij aan.”