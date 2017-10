'NAC is als een lieve groep jongens zonder gangsters'

Geel

Vijftien van de achttien spelers die NAC deze competitie heeft gebruikt, zijn op de bon geslingerd. Met 21 gele kaarten zijn de Bredanaars het meest beboete team van de eredivisie.

,,Echt waar? Dat verbaast mij, omdat dit team vooral uit hele lieve jongens bestaat. Zeg nu zelf; Wij hebben toch geen schoppers in het team en gaan toch niet als slagers tekeer? Ik vind juist dat wij ons meer als gangsters moeten opstellen. Alles bij elkaar hebben wij dit seizoen nog geen tien minuten aan tijdrekken gedaan. Nog nooit zijn wij op de grond blijven liggen en nooit hebben wij een strafschop proberen te versieren. Dat zit er niet in bij ons. Het zijn vaak onnozele gele kaarten."

Bredaas kwartiertje

Vijf goals incasseerde NAC in de laatste vijftien minuten. Dat kostte het team vier punten. Tegen Sparta (2-2) gaf het een voorsprong weg en ADO Den Haag (0-1) en Roda JC (1-0) bezorgden NAC een kater.

,,Mijn groep is onder te verdelen in drie categorieën. Een: spelers die er vorig jaar bij waren in de eerste divisie. Vijf daarvan staan in de basis. Die moeten groeien naar het eredivisieniveau. Twee: de groep EDS-spelers (beloftenteam) van Manchester City. Zeer getalenteerd, maar zonder ervaring in het profvoetbal. De derde groep bestaat uit spelers die lang niet gespeeld hebben, zoals Koch, Enevoldsen en Mari. Daarom is het makkelijk te verklaren dat wij niet negentig minuten scherp zijn. De kapitein van Roda zei: 'Na een uur waren wij moe. En wat doen jullie? Alleen maar lange ballen. Wij wonnen de duels en pakten de afvallende bal." Terwijl wij het juist van het voetballen moeten hebben."

Standaardsituaties

NAC slikte vier doelpunten uit een hoekschop en een uit een vrije trap. Sparta (corner), ADO Den Haag (corner) en Roda JC (hoekschop) profiteerden van de chaos in de Bredase zestien.

,,Tegen Sparta moeten wij winnen, tegen ADO moeten wij winnen en tegen Roda moeten wij gelijkspelen. Dat zijn zes punten. Moet je kijken waar we hadden gestaan als we beter verdedigen bij corners en vrije trappen. We missen leepheid en slimheid. Ik wil meer killersmentaliteit zien in de zestien, anders blijven we de punten weggegeven."

Birighitti

Na vijf wedstrijden heeft de Australische doelman de twijfel niet weggenomen. Tegen Roda JC ging hij vorige week niet vrijuit bij de enige treffer.

,,De vrije trap van Roda mag nooit binnen gaan. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De discussie over een of twee man in de muur duurde veel te lang. Op het moment suprême doen sommige spelers wat ze denken dat goed is, maar vergeten de teamafspraken. De keeper moet de poppetjes beter neerzetten, daar heb ik hem op aangesproken. Hij is de baas, hij moet het neerzetten. Wij hebben geen enkele speler die niet luistert naar een ander. Daar kan het niet aan liggen. Birraz heeft het niet dominant en fel genoeg gezegd."

Droogte

Scoren deed NAC tegen Vitesse, PSV, AZ en Feyenoord, maar de laatste twee duels tegen de directe concurrenten lukte dat niet. Spits Thierry Ambrose wacht al twee maanden op een doelpunt.