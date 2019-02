NAC is al 400 minuten zonder doelpunt

Exact vierhonderd minuten is NAC verstoken van een treffer. Van alle problemen is de doelpuntendroogte het meest fnuikend. Zaterdagavond na de 0-0 tegen FC Groningen zei Mitchell te Vrede: ,,We blijven vaak achterin hangen waardoor we het onszelf moeilijk maken. Als we met z’n allen naar voren gaan, worden we gevaarlijker.”