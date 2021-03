NAC international rijker: Malone 25 minuten in actie bij winnend Suriname

NAC onderuit bij FC Volendam en profiteert niet van gelijkspel De Graafschap

19 maart NAC heeft in de jacht op plek twee averij opgelopen. Op bezoek bij FC Volendam ging de Bredase ploeg met 2-1 onderuit. Het geluk wil dat De Graafschap ook niet wist te winnen (1-1) tegen Excelsior. Daardoor is het gat in aanloop naar de onderlinge ontmoeting van volgende week met vijf punten te overzien. Almere City won wel en neemt zo de derde plek over.