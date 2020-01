NAC-interim Weijs content met assistent Molhoek: ‘In grote lijnen moet je hetzelfde over voetbal denken’

Willem Weijs, interim-trainer van NAC, over zijn assistenten Rogier Molhoek en Jelle ten Rouwelaar: ,,Qua inhoud en als mens ben ik over beiden heel erg tevreden.”

De grootste veranderingen in de winterstop vonden in Breda niet op, maar naast het veld plaats. Geen Ruud Brood en Regillio Vrede meer in de dug-out, maar Willem Weijs, Rogier Molhoek en meubelstuk Jelle ten Rouwelaar.

Expliciet gevraagd naar de toegevoegde waarde van Molhoek, zegt tijdelijk hoofdtrainer Weijs in complimenteuze bewoordingen het volgende: ,,Bovenal is het een fijn mens die ik voor de volle honderd procent vertrouw, dat is belangrijk. Jelle kent hem al langer, wat ook belangrijk is. Met Jelle ben ik ook goed trouwens, hij levert veel kwaliteit. Als keeperstrainer en assistent nu, maar ook als mens. Hij is ook goed voor de sfeer in groep. Rogier kan een groep leiden in een partij of als we opsplitsen. Dat kan ik moeiteloos aan hem overlaten, hij heeft dat in de vingers. Als hoofdtrainer is het lekker dat ik wat ballast kan verdelen.”

Filosofie

Molhoeks voetbalfilosofie staat dichter bij die van Weijs dan die van de vertrokken Brood. ,,Iedere trainer doet iets anders. Stel, ik ben drie jaar hoofdtrainer en Ruud neemt het over, dan gaat hij het ook anders doen. Dat is niet erg, maar in grote lijnen moet je wel hetzelfde over voetbal denken. Het is ook goed dat je mensen om je heen hebt die kritische vragen durven stellen en aangeven als ze het er echt niet mee eens zijn. Dat doen Rogier en Jelle, daar ben ik super blij mee.”