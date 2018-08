'NAC informeert naar Ajacied Benjamin van Leer'

Het kamp Van Leer hult zich in stilzwijgen, maar ingewijden weten te melden dat NAC wel degelijk serieuze interesse in de keeper heeft. Eind 2017 werd Van Leer getroffen door een kruisbandblessure, daar is hij inmiddels van hersteld. In Amsterdam is hij echter gezakt in de pikorde van tweede naar derde keus, nog achter Kostas Lamprou die de afgelopen weken de stand-in was van André Onana. Van Leer heeft bij Ajax een contract tot medio 2021.