NAC incasseert in Volendam volgende klap

Op grond van de tweede 45 minuten komt een punt NAC meer dan toe. Voor de werkethiek. Omdat het niet opgeeft ook. De naakte waarheid is dat het scorebord vertelt dat de eindstand toch echt 1-0 is. De kleine nederlaag in Volendam en de zege van Telstar op Jong PSV werpen NAC na elf wedstrijden terug naar de vijftiende plaats van de eerste divisie. Het blijft even onwezenlijk als droevig.