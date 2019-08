NAC in Volendam gesteund door volle tribune: veertienhonderd kaarten vliegen over de toonbank

video NAC gaat voor Noorse Ci­ty-verdediger Rösler

13 augustus NAC wil op korte termijn de defensie versterken. De centrale verdediger die de Bredanaars in het vizier hebben, is volgens goed ingevoerde bronnen de 19-jarige Colin Rösler van het EDS-team van Manchester City. Hij zou na Ivan en Luka Ilic de derde en laatste City-huurling moeten worden die dit seizoen in Breda gaat spelen.