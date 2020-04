NAC in het seizoen 2020-2021 in een onveranderde eerste divisie

Alles blijft zoals het was in het Nederlandse voetballandschap. Dus geen promotie en geen degradatie. NAC speelt in het seizoen 2020-2021 opnieuw in de eerste divisie met exact dezelfde clubs als het afgelopen geannuleerde seizoen waarin Cambuur en De Graafschap op de twee rechtstreekse promotieplaatsen stonden en nu dus met lege handen achterblijven.

Automatisch geldt voor NAC dat de periodetitel, behoudens het kleine geldbedrag dat aan de prijs is gekoppeld, niets waard is gebleken. Evenals de eerste en tweede plek van Cambuur en De Graafschap. Dat heeft de KNVB in al zijn wijsheid besloten vrijdagmiddag. De ‘zekere’ degradanten ADO Den Haag en RKC, op respectievelijk elf en zeven punten van nummer 16 Fortuna Sittard, worden gespaard en blijven behouden voor de eredivisie.

Nadat de regering dinsdag bekendmaakte dat voetbalwedstrijden tot 1 september verboden zijn in Nederland, besloot de KNVB de eredivisie en eerste divisie per direct te beëindigen waarbij de huidige stand als eindstand is genomen.

Omdat NAC als nummer van vijf de eerste divisie vrijwel uitgeschakeld was voor de strijd om de promotieplaatsen, was de kans op een eredivisieticket nagenoeg verkeken dit seizoen. De achterstand in de reguliere competitie op Cambuur en De Graafschap bedroeg met nog negen duels te gaan zestien en twaalf punten. Dat NAC veroordeeld is tot een extra jaar op het tweede profniveau, komt daardoor niet als donderslag bij heldere hemel. Met het schrappen van de play-offs mist De Parel van het Zuiden wel de recettes in de play-offs van minstens één en maximaal drie keer een uitverkocht Rat Verlegh Stadion (19.000 toeschouwers).

Aan een belangrijke wens van NAC, de eerste divisie op peil houden met twintig clubs, is door de KNVB voldaan. Tegen alle verwachtingen in mét Cambuur en De Graafschap en zonder ADO Den Haag en RKC. Wanneer het nieuwe seizoen in de eerste divisie van start gaat, is volstrekt onduidelijk. Verder heeft het er alle schijn van dat voetbalwedstrijden de rest van dit kalenderjaar in lege stadions worden gespeeld aangezien er pas in de lente van 2021 een vaccin tegen coronavirus wordt verwacht.

Op 8 maart speelde NAC zijn laatste wedstrijd. In het Rat Verlegh Stadion werd Roda JC die bewuste zondagmiddag met 4-1 verslagen met Mounir El Allouchi als voorlopige laatste doelpuntenmaker in het geel-zwarte shirt.

Volledig scherm Op 8 maart speelde NAC zijn laatste wedstrijd: Roda JC werd met 4-1 verslagen met Mounir El Allouchi als voorlopige laatste doelpuntenmaker in het geel-zwarte shirt. © BSR Agency