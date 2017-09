NAC in De Kuip gesteund door duizend fans

VIDEO ‘Heerlijk zo’n eerste feestje in het stadion’

17 september Verdediger Menno Koch en doelman Mark Birighitti vierden zaterdagavond hun eerste feestje in het Rat Verleghstadion van NAC. ,,Dat voelde heerlijk”, zei Koch na afloop. ,,Het publiek vanavond was beter dan wat ik heb meegemaakt in Engeland. Zo gepassioneerd. Ze hebben ons er zeker doorheen geholpen”, deed Birighitti er nog een schepje bovenop.