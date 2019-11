NAC in belangrijke weken zonder Spaanse verdedigers

De aanvoerder die al twee maanden in geen velden of wegen te bekennen is, komt in 2019 niet meer in actie. NAC heeft de geblesseerde Nacho Monsalve op zijn vroegst pas terug na de winterstop. Gezien het hoge aantal tegendoelpunten de laatste weken, tien in vijf duels, is dat gerust een tegenvaller voor de nummer zes van de eerste divisie.

Vijf wedstrijden speelde de centrale verdediger dit seizoen; de laatste op 16 september. In speelronde twee en drie verliet Monsalve tegen Helmond Sport na 77 minuten en tegen Cambuur na 45 minuten het veld vanwege lichamelijke klachten. De 25-jarige Spanjaard sloeg het treffen in Volendam vervolgens over, om twee weken verder in vier dagen twee keer negentig minuten te spelen tegen Jong FC Utrecht en Jong AZ. Daarna is Monsalve door een knieblessure uit beeld verdwenen.

Tijdens diens afwezigheid was eerst Javier Noblejas en later Colin Rösler de vervanger van de aanvoerder. Rösler is nu de aangewezen persoon om Roger Riera centraal achterin bij te staan voor het restant van de eerste seizoenshelft. Gisteren oefende Rösler met Noorwegen onder 20 tegen Polen (1-1), hij deed van begin tot eind mee.

Weg vrij voor Mashart

Met Noblejas is iets soortgelijks aan de hand als met Monsalve. De linksback miste Go Ahead Eagles vanwege een kuitblessure, stond de hele wedstrijd op het veld in Almere en heeft weer te kampen met een terugslag. De aard van de nieuwe kwetsuur moet nog definitief worden vastgesteld, maar dat de Spanjaard de belangrijke duels met Jong Ajax (22 november) en Jong PSV (25 november) inzetbaar is, is niet waarschijnlijk. Dat maakt de weg vrij voor Jethro Mashart die vorige week in het oefenpotje met AA Gent de plek van Noblejas had ingenomen.

Daardoor stapelen de defensieve zorgen zich op voor een NAC dat in de eerste negen competitiewedstrijden vijf keer de nul hield en slechts vijf goals incasseerde. In de tweede periode is het afweergeschut zo lek als een mandje en zonder de twee Spaanse verdedigers is het reservoir waar de Bredanaars uit kunnen putten ook nog eens flink opgedroogd.