NAC in 2018: De dribbel van Manu, de ereronde van Vreven, het ontslag van Smulders en een ontketende Te Vrede

Zoals gebruikelijk was ook 2018 voor NAC een jaar wat vooral gekenmerkt werd door hectiek. Nooit maakten de Bredanaars het zichzelf makkelijk. Immer was het alle hens aan dek. Bestuurlijke rust sloeg om in bestuurlijke chaos. Sportieve crisis was vaak onderwerp van gesprek. De enige stabiele factor bleek het Rat Verlegh Stadion, dat iedere keer weer vol zou stromen.

Januari: Penders voor de groep, entree Sadiq Umar en Te Vrede

Op het trainingskamp in Portugal moet de basis gelegd worden voor de tweede seizoenshelft. Die moet handhaving in de eredivisie opleveren. Vreven ontbreekt het overgrote deel langs de lijn. De oefenmeester is ziek. Ook speelt NAC op verzoek van de Belg géén oefenwedstrijden. Dat vindt Vreven te weinig opleveren.

Na de winterstop staan twee lastige hordes op het programma: PEC Zwolle en VVV-Venlo. Beide ploegen verrassen in de eredivisie. NAC komt in de duels niet tot scoren en verliest beide keren met minimaal verschil (0-1). Vreven is er overigens in beide duels niet bij. Hij zit een schorsing uit. Rond het tweede duel (VVV-Venlo) worden aanvallers Sadiq Umar (AS Roma) en Mitchell te Vrede (Bolusspor) vastgelegd. Zij moeten de Parel van het Zuiden van meer stootkracht voorzien.

Volledig scherm Rob Penders neemt in januari de honneurs waar langs de lijn bij NAC, wegens een schorsing van Stijn Vreven. © Marcel van Dorst

Februari: zesklapper tegen Heracles, Messiaanse slalom Manu

De druk wordt opgevoerd als NAC in het begin van de maand verliest van Ajax. Drie duels in 2018: nul punten. Hekkensluiter Sparta volgt inmiddels op drie punten. Een week van de waarheid, waarin Heracles Almelo naar Breda komt, staat voor de deur. Wat volgt is een perfect ‘Avondje NAC’. Een wervelend NAC vernedert de Tukkers: 6-1. Mitchell te Vrede en Sadiq Umar scoren tijdens hun thuisdebuut. Toch gaat de aandacht vooral uit naar Manu García. Het Spaanse wonderkind schudt door middel van een wervelende solo een handvol tegenstanders van zich af waarna hij het Rat Verlegh Stadion in extase brengt. Een legendarische treffer.

De euforie na de indrukwekkende zege op Heracles is groot. Het is echter ook van korte duur. Want tegen achtereenvolgens Excelsior (0-0), AZ (1-3) en FC Groningen (1-1) wordt niet gewonnen. NAC sluipt dus nog altijd niet weg bij de onderste plaatsen. Het zijn overigens Sadiq Umar en Mitchell te Vrede die voor de treffers aantekenen en laten zien dat de wintertransfers de club wel eens verder kunnen gaan helpen. Op de valreep van de maand februari valt één NAC-speler nog in de prijzen: Angeliño wordt voor de derde keer uitgeroepen tot talent van de maand in de eredivisie. Dat wordt hij later ook in april.

Volledig scherm Mitchell te Vrede juicht na de late gelijkmaker tegen FC Groningen. © Pro Shots

Maart: kolkend Avondje NAC tegen Feyenoord, Vreven opnieuw op de strafbank

De meest memorabele wedstrijd in maart is ongetwijfeld het thuisduel met Feyenoord. Voor het eerst in jaren ontvangt NAC de regerend landskampioen tijdens een avondwedstrijd en direct slaat de vlam in de pan. Al binnen vijf minuten wordt Stijn Vreven door arbiter Bas Nijhuis naar de tribune gestuurd. De oefenmeester is weliswaar verbannen van het veld, maar op de tribune is de vonk overgeslagen. Feyenoord komt nog wel op voorsprong, maar NAC buigt de achterstand aan de hand van de ongrijpbare en scorende Sadiq Umar om en verslaat de Rotterdammers: 2-1. Ook Thierry Ambrose schiet raak en voltooit zo een bijzondere mijlpaal. De Franse aanvaller scoort in één seizoen tegen zowel Ajax, PSV als Feyenoord.

Volledig scherm Sadiq Umar schiet raak in het Philips Stadion van PSV. © Pro Shots Overigens wordt Vreven naar aanleiding van het akkefietje met Nijhuis voor drie duels geschorst. De Belg gaat niet in beroep. De rest van de maand maart zit Penders dus weer op de bank. Het brengt het totaal van Vreven op zes gemiste duels. Onder leiding van clubicoon Penders wint NAC in Den Haag van ADO. Dankzij treffers van Ambrose en El Allouchi, maar het is opnieuw Sadiq die de ploeg bij de hand neemt. Na de opeenvolgende zeges leidt NAC een gevoelige thuisnederlaag tegen Roda JC, waardoor de degradatiestrijd weer openligt (0-1). Ook bij koploper PSV gaan de Bredanaars over de knie, ondanks een treffer van Sadiq Umar (5-1).

April: kennismaken met Van Hooijdonk junior, Vreven regisseert eigen afscheid

Volledig scherm Willem II viert feest na de winnende treffer van Ben Rienstra. Paolo Fernandes treurt. © ANP Pro Shots De maand april staat voor NAC in teken van lijfsbehoud. Mede daarom wordt de zwaarbevochten zege op Vitesse met groot gejuich door de achterban ontvangen. Angeliño is het goudhaantje, na een van richting veranderde vrije trap (1-0). Wat volgt is de derby tegen Willem II. Voorafgaand aan de burenruzie opent NAC de deuren van het stadion van de laatste training. Die wordt ingeleid met een wedstrijd tussen de hoogste jeugdploegen van de kemphanen. Daarin maken de NAC-supporters kennis met Sydney van Hooijdonk. De zoon van clubicoon Pierre krijgt de fans op de banken met het handelsmerk van zijn vader: een rake vrije trap. De derby die er echt om gaat, draait uit op een teleurstelling. Willem II-aanvoerder Ben Rienstra krijgt de Bredanaars met twee treffers over de knie (1-2).

Ook bij directe concurrent Sparta loopt NAC tegen een zeperd op (2-1). Daardoor komt er grote druk te staan op het thuisduel met Heerenveen. Een droomstart dankzij twee wonderschone treffers zet de Parel van het Zuiden echter op rozen. Na de kanonskogels van Paolo Fernandes en Mitchell te Vrede breidt Pablo Marí de score uit: 3-0. NAC is in theorie nog niet zeker, maar in de praktijk lijkt een extra jaar eredivisievoetbal veiliggesteld. Opvallend is de ereronde van trainer Stijn Vreven, die daarmee zijn eigen afscheid regisseert. Een staande ovatie voor de populaire trainer volgt. De geruchten over een vertrek van de succesvolle oefenmeester zongen al even rond, maar NAC weigerde daarop in te gaan. Na afloop van het duel geeft de Belg inderdaad aan te vertrekken uit Breda.

Mei: eindelijk handhaving, Sprangers bezoekt Messi

NAC kan op 6 mei, tijdens de slotronde van de eredivisie, zich definitief veilig spelen. De finish kan al geroken worden, maar tegen het reeds gedegradeerde FC Twente mogen geen gekke dingen gebeuren. Het wordt 1-1 in Enschede, in een wedstrijd die ontsierd wordt door wangedrag van de fans van de Tukkers. In Breda is de vreugde er niet minder om. Uren na het laatste fluitsignaal onthalen zo'n 1500 feestende supporters de spelers. Een feest volgt. Vanaf het dak van de spelersbus.

Aan het einde van de maand gebeurt er voor één speler nog iets bijzonders. Richelor Sprangers wordt door Haïti opgeroepen voor het interlandduel met Argentinië. In het legendarische La Bombonera komt de aanvaller uit Teteringen oog-in-oog met Lionel Messi te staan. Haïti verliest, maar Sprangers leeft zijn jongensdroom.

Volledig scherm Richelor Sprangers in duel met Lionel Messi (links). © REUTERS

Juni: Van der Gaag zet de toon, Vloet niet meer welkom

Na een welverdiende vakantie start een compleet gerenoveerd NAC aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mitchell van der Gaag is de oefenmeester die de populaire Vreven moet doen vergeten. Hij zet direct de toon als NAC op 30 juni aan de eerste training begint. Met de liefst 37 aanwezige spelers staat de van Excelsior overgenomen hoofdtrainer ruim drie uur op het veld.

Opvallend is, tijdens de vuurdoop van Van der Gaag, de afwezigheid van Rai Vloet. Hij lijkt door technisch directeur Hans Smulders op de transferlijst te zijn gezet en is niet welkom. Weken later verdwijnt de aanvallende middenvelder, die onder Vreven steevast een basisplaats toebedeeld kreeg. Via een schimmige constructie via het Zwitserse Chiasso gaat hij aan de slag in de Serie A bij Frosinone.

Volledig scherm Rai Vloet is bij aanvang van het nieuwe seizoen niet meer welkom bij NAC. © Pro Shots

Juli: Gedaanteverwisseling, matige voorbereiding

NAC ondergaat tijdens de transferperiode een heuse gedaanteverwisseling. Van de zes huurlingen uit Manchester zal alleen Paolo Fernandes terugkeren. Daarnaast zullen nog liefst twaalf spelers niet terugkeren in Breda. Onder hen onder meer Nigel Bertrams, Sadiq Umar en James Horsfield. Vijf van de achttien vertrekkende spelers gaan op huurbasis naar Helmond Sport, dat een samenwerkingsverband met NAC is aangegaan. Onder hen ook de populaire verdediger Bart Meijers. Waar er achttien vertrekken, komen er ook achttien voor terug. Mikhail Rosheuvel, Gervane Kastaneer en Anouar Kali zijn de meest in het oog springende nieuwkomers.

De voorbereiding verloopt allesbehalve vlekkeloos. Ondanks een trainingskamp in Manchester. NAC wint geen enkel duel van een profclub.

Volledig scherm De teamfoto van NAC voor het seizoen 2018-2019. © Pro Shots

Augustus: Matige start, keeperssoap duurt voort

Dramatisch is de seizoensstart nog niet. NAC pakt in augustus drie punten uit de eerste drie wedstrijden. De seizoensouverture tegen AZ (5-0 nederlaag) zorgt dat de alarmbellen al voorzichtig gaan rinkelen, maar de daaropvolgende wedstrijd tegen De Graafschap biedt houvast (3-0 zege). Thuis tegen Excelsior wordt wederom verloren (0-2).

Wat kwalijker is, is dat Smulders nog altijd kampt met een keepersprobleem. Mark Birighitti gaat het eerste duel gigantische in de fout, maar dat wordt voor lief genomen. Uit Manchester wordt de daaropvolgende week namelijk Aro Muric gestuurd. Het talent uit Kosovo houdt direct de ‘nul’, maar wordt teruggeroepen door Pep Guardiola. Daardoor is in het derde duel de Poolse jeugdspeler Karol Niemczycki de sluitpost. In de slotfase van de transferperiode wordt Benjamin van Leer nog op huurbasis van Ajax overgenomen om de problemen op te lossen. Van Birighitti wordt afscheid genomen.

September: crisis na bekerdebacle, Smulders krijgt ontslag

September wordt voor NAC een maand om snel te vergeten. Vier eredivisieduels spelen de Bredanaars. Het levert geen enkel punt op. Als klap op de vuurpijl ligt NAC uit het bekertoernooi, door een blamage tegen eerstedivisionist RKC. De spelersbus wordt na het debacle tegen de Waalwijkers opgewacht. Ze willen uitleg en schreeuwen om de kop van Smulders.

Daags na de bekerdeceptie is het einde oefening voor Smulders. De technisch directeur wordt na een aandeelhoudersvergadering op non-actief gezet. Het is de vierde technisch directeur in vijf seizoenen die NAC zal verlaten. Algemeen directeur Justin Goetzee verbindt zijn consequenties aan het gedwongen vertrek van Smulders en geeft aan ook op te zullen stappen.

Oktober: Van Hooijdonk debuteert, Rutte juicht voor NAC

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk maakt zijn debuut voor NAC in het duel met FC Utrecht. © Pro Shots Sportief gezien is oktober nog zeker geen succesvolle maand. Van FC Utrecht wordt na een omstreden beslissing van arbiter Björn Kuipers ongelukkig verloren. Overigens maakt Sydney van Hooijdonk in de slotfase van dat duel zijn langverwachte debuut in de eredivisie. In de twee eredivisieduels die volgen, kan NAC echter wel twee keer een nederlaag afwenden. Op bezoek bij ADO Den Haag (1-1) en op eigen veld tegen Willem II (2-2) wordt gelijkgespeeld.

Tijdens het duel met Willem II wordt NAC gesteund door een opvallende supporter. Op de eretribune wordt door de oplettende camera's van FOX Sports namelijk premier Mark Rutte gespot.

November: Vernedering in Emmen, Pi-Air terug op oude nest

Volledig scherm NAC wordt tegen FC Emmen op alle fronten afgetroefd. © Pro Shots / Cor Lasker Slechts één van de tien wedstrijden won NAC voorafgaand aan het thuisduel met Heracles Almelo, begin november. De ontlading is dan ook gigantisch als Mitchell te Vrede op prachtige wijze NAC tegen de verhouding in naar de zege schiet. Het Rat Verlegh Stadion barst uit zijn voegen. Een week later draait de teneur echter direct weer 180 graden om als NAC op schlemiele wijze verliest van concurrent FC Emmen. Een wanvertoning die Mitchell van der Gaag tot wanhoop drijft.

Enkele dagen later wordt de terugkeer van Pierre van Hooijdonk bevestigd. De oud-speler neemt plaats in het nieuw gevormde technische hart van NAC. Samen met onder meer Tim Gillissen en Mitchell van der Gaag moet Van Hooijdonk de selectie in de winterstop gaan versterken.

December: Leigh verdient cultstatus, wederopstanding na Avondjes NAC

Met stip staat NAC op de laatste plaats, bij het ingaan van de maand december. En verbetering is er nauwelijks te zien. Ook bij FC Groningen (5-2 nederlaag) vervalt de ploeg weer in oude patronen. Het vertrouwen is dan ook broos als Vitesse op bezoek komt. NAC laat echter zien karakter te hebben. Met het mes tussen de tanden worden de gasten bestreden. Dankzij een late treffer van Arno Verschueren trekt NAC de zege over de streep. Het stadion viert uitbundig feest.

Ook tegen PEC Zwolle en Heerenveen toont NAC verbetering. In Zwolle wordt nog gelijkgespeeld, maar doelman Van Leer houdt voor het eerst zijn doel schoon. In een krankzinnig duel wordt daarna Heerenveen verslagen: 4-2. Aanvalsleider Mitchell te Vrede is de grote inspirator en maakt zijn achtste en negende treffer van het seizoen. Maar wat vooral opvalt is de rol van de eerder verguisde Greg Leigh, die door de Bredase fans omarmt wordt. De linksback geeft twee assists en wervelt over de linkerflank. Elegant is het niet altijd, maar alles wordt gecompenseerd met werklust. Het ‘Leigh, Leigh, Leigh’ schalt bij ieder balcontact over de Bredase tribunes.

De zeven punten die de laatste drie wedstrijden van 2018 hebben opgeleverd geven de burger moed. NAC heeft de aansluiting met de bewoonde wereld terug en maakt zich op voor een hoogstwaarschijnlijk eveneens hectisch 2019.