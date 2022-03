NAC imponeert in knutselopstelling tegen De Graafschap, Seuntjens geeft afscheidscadeau

Seuntjens op het punt NAC te verlaten: ‘Het kan een heel bijzonder avontuur worden in Japan’

,,Zoals het er nu voorstaat, speel ik morgen.” Dat zegt Ralf Seuntjens donderdagmiddag 13.00 uur. ,,Ik sta onder contract bij NAC. Zolang er geen akkoord is tussen de clubs en er niks getekend is én het niet officieel rond is, ben ik speler van NAC.”

10 maart