NAC huurt vleugelaanvaller Othmane Boussaid voor een jaar van FC Utrecht

Riera is dankbaar voor een ‘Avondje NAC’: ‘Het is genieten, dat lijkt me duidelijk’

6:35 Spanjaard Roger Riera geniet met volle teugen van de eerste thuiswedstrijd van NAC, dat koploper is van de eerste divisie. ,,De sfeer in het stadion is een motivatie om het nog beter te doen.”