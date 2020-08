NAC huurt Nick Venema van FC Utrecht, geen koopoptie

De Bredase club neemt Venema op huurbasis over van FC Utrecht, de overeenkomst is zonder koopoptie. Bij Almere City was de op meerdere posities inzetbare aanvaller als huurling vorig seizoen goed voor 6 goals in 24 wedstrijden en had daarvoor 1.408 minuten nodig. Ter vergelijking: de uit de NAC-opleiding doorgekomen Sydney van Hooijdonk (20) had vorig jaar 1.139 minuten nodig (25 duels) voor 6 doelpunten in de eerste divisie.