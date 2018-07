NAC huurt doelman Muric (19) voor een seizoen van Manchester City

De 19-jarige Muric, een boom van een vent getuige zijn lengte van 1.98 meter, is geboren in Zürich en in het bezit van een Zwitsers en een Montenegrijns paspoort. Gedoe met papierwerk, zoals de Serviër Luka Ilic, heeft hij derhalve niet. Wel moet hij zijn profdebuut nog maken. In dat opzicht kan hij zich spiegelen aan Thierry Ambrose. Die zette bij NAC vorig seizoen zijn eerste stappen in het betaalde voetbal en speelde meteen dertig wedstrijden. Daarin kon de Franse aanvaller met tien goals en vijf assists prima cijfers overleggen.