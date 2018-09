NAC-huurlingen presteren op oma's pasta en pannenkoeken

Pasta pesto, daarmee verblijdt oma Riet haar twee kleinzonen het liefst. ,,Ze maakt het iedere dag klaar", zegt Bodi Brusselers. ,,En op de dag van de wedstrijd krijgen we pannenkoeken." Hij had thuis in Bavel bij zijn ouders kunnen blijven, met vrienden op kamers kunnen gaan in Breda, of in Helmond zelfstandig een appartement bewonen. ,,Maar dan had ik zelf mijn eten moeten maken en de was moeten doen."

Schooldiploma

Dus houdt de opgewekte Brusselers (19), samen met zijn neefje Jordan van der Gaag (19) want net zo gezellig, in Eindhoven zijn oma dagelijks gezelschap. Die oma, Riet Gisbers, is dan weer de vrouw van Jan Gisbers, een succesvol ploegleider in het wielrennen eind jaren tachtig. ,,Jordan en ik hebben dezelfde oma en spelen samen in Helmond, dus dit komt precies goed uit."

Als enige van de vijf NAC-huurlingen miste Bodi Brusselers geen minuut van de eerste vijf wedstrijden (drie remises, twee nederlagen) van Helmond Sport. In de eerste divisie hervindt hij het voetbalgeluk, terwijl hij tussen de trainingen door zijn middelbare school afrondt. Het eindexamen vwo heeft hij opgesplitst in twee termijnen. ,,Dit jaar doe ik nog Duits, Nederlands, economie en maatschappijleer. Het diploma is voor mij een must, dat heb ik van huis uit meegekregen. Als ik een been breek, kan een carrière zomaar over zijn. Daarom wil ik altijd iets achter de hand hebben."

Profdebuut

Hij kan het weten. Zeventien jaar is hij, niet eens in het bezit van een rijbewijs, als Marinus Dijkhuizen hem vanwege een tekort aan mankrachten in de zomer van 2016 overhevelt naar het eerste. Hij scoort in de voorbereiding, scoort als invaller bij zijn profdebuut en doet de eerste vijf duels allemaal mee. Het zijn de wittebroodsweken van de dartelende middenvelder die al het moois wat hem ten deel valt dankbaar aanvaardt. ,,Achteraf was de overstap van de junioren naar de eerste divisie te groot. Ik ben van de ene in de andere blessure gevallen. Op een gegeven moment twijfelde ik of mijn lichaam wel gemaakt was voor het voetbal. Het tempo lag hoger en fysiek werd er zwaarder getraind. Misschien is het allemaal iets te snel gegaan."

Een jaar na de meteorologische inslag, daalt het plezier tot onder het nulpunt. ,,Ik zag voetbal als een verplichting en niet als een hobby zoals vroeger. In de winterstop heb ik de knop om kunnen zetten. En dit seizoen heb ik het vertrouwen in mijn lichaam teruggekregen. Helmond Sport pakt tot op heden perfect uit voor mij. Vorig jaar had ik eens in de twee weken een wedstrijd met Jong NAC, daar leefde ik een stuk minder naar toe. In Helmond ben ik belangrijk en werk ik de hele week toe naar een wedstrijd."

Liefde

In Breda blijven, was geen optie. Brusselers (contract tot medio 2020 bij NAC) wilde verhuurd worden en wekelijks minuten maken. ,,Ik kon naar een aantal clubs, maar Hans (technisch directeur Hans Smulders) zei dat ik vanwege de samenwerking eerst met Helmond Sport moest gaan praten. Daar voelde ik op dat moment nog niks bij, maar na het gesprek met trainer Robbie Alflen was ik meteen om. Hij is hetzelfde als ik, een gevoelsmens. Heel toegankelijk en benaderbaar en kan zich bovendien goed inleven in de voetballer."

Aandacht, zorgzaamheid, warmte én een gezonde maaltijd krijgt hij van zijn oma Riet, trouwe bezoeker van de thuisduels van de Helmonders. Wat geven twee tieners die de wereld aan hun voeten hebben hun oma eigenlijk? ,,Heel veel liefde."