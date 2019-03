NAC-huurlingen Helmond Sport in onduidelijkheid over toekomst: ‘Daar zitten ze wel mee’

Bart Meijers en Richelor Sprangers hebben bijvoorbeeld een aflopend contract, Bodi Brusselers, Jordan van der Gaag en Diego Snepvangers liggen nog tot medio 2020 vast in Breda. Helmond Sport sloot begin dit seizoen een samenwerkingsverband voor vier seizoenen met NAC, maar degenen met wie die afspraken zijn gemaakt (zoals Hans Smulders), zijn inmiddels vertrokken. Het is daarom nog ongewis hoe de samenwerking wordt voortgezet.

Alflen probeert de focus ondertussen zoveel mogelijk op het presteren met Helmond Sport te leggen. ,,Veel spelers hebben in deze fase van het seizoen last van onduidelijkheid. Ook bij ons zijn er jongens met aflopende contracten, dat hoort er nu eenmaal bij in het voetbal”, weet Alflen. Brusselers ontbreekt vrijdag tegen RKC nog vanwege een blessure aan zijn lies, Richelor Sprangers is nog een twijfelgeval. Van der Gaag is juist net terug van een blessure, Meijers en Snepvangers zijn ook fit. Van het vijftal maakt Meijers tot dusverre de meeste minuten.