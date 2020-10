NAC-huurling Venema is los: ‘Een doelpunt is altijd lekker, als aanvaller leef je daarvan’

De huurling van FC Utrecht brengt begrip op dat hij ruim een maand moest wachten voordat er een plekje vrijkwam in het elftal. Al die tijd kreeg Huseyin Dogan de voorkeur. ,,We wonnen de wedstrijden makkelijk en als je heel veel wint, gaat de trainer niet veel wisselen. Dit was een perfecte wedstrijd voor mij met veel ruimte achter de tegenstander. De trainer heeft het niet zo letterlijk gezegd, maar ik denk dat dat een beetje de reden is dat ik uiteindelijk speelde.”

Hier ben ik dan

Snelheid is een groot wapen van Venema die in de tweede helft zijn bewaker er menigmaal uitliep. ,,Daarom kom ik nu vooral vanaf de zijkant. Normaal speel ik een half uurtje, nu was ik de tweede helft goed warm gedraaid.” Over de wisselwerking met Sydney van Hooijdonk is hij tevreden. ,,Ik denk dat we elkaar redelijk goed begrijpen. Omdat ik altijd spits ben geweest, is het voor mij wat makkelijker.”