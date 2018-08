NAC-huurling Ilic strijdt met Servische beloftenploeg om EK-ticket

Ilic speelde eerder al één interland voor het hoogste jeugdelftal van de Serviërs. Daarin scoorde de creatieve linkspoot direct. In duel met de leeftijdsgenoten uit Oostenrijk wonnen Ilic en zijn ploeggenoten destijds (1-3). De daaropvolgende interlands kwam het jonge talent steeds niet in actie.

De Serviër speelde zich bij de bondscoach in de kijker na zijn doorbraak bij Rode Ster Belgrado. In dienst van de topclub werd Ilic vorig seizoen landskampioen. Veertien duels kwam de linkspoot in actie. Afgelopen week plaatsten de oud-ploeggenoten van Ilic zich voor de Champions League. Een unicum in de clubhistorie.