NAC houdt Siereveld uit handen van PSV en legt verdediger voor 2,5 jaar vast

Daarmee houdt de Bredase club de 17-jarige centrale verdediger uit handen van PSV die vader Giovanni Siereveld, trainer van amateurclub Luctor Heinkenszand, meerdere keren heeft benaderd. Het vertrouwen in Siereveld junior is zo groot dat hij in januari mee mag op trainingskamp naar Portugal. De bedoeling is dat de Zeeuw na de winterstop aansluit bij het eerste van NAC. Door de langdurige absentie van Nacho Monsalve zijn alleen Roger Riera, Colin Rösler en Jan Paul van Hecke als pure voorstoppers over voor de twee centrale posities achterin.