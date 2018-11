NAC houdt schade beperkt tegen Ajax: 0-3

nabeschouwingEen wedstrijd waarvan je wist dat hij verloren zou worden, is een wedstrijd geworden die nooit een wedstrijd was. NAC groef zich in rond het eigen strafschopgebied en hield een klein uur stand in wat het Beleg van Breda van werd. Zonder noemenswaardige inspanning haalde Ajax op doorreis naar Athene de buit op waar dinsdag AEK in de Champions League wacht.

In een uitverkocht Rat Verlegh Stadion, gekenmerkt door lange periodes van doodse stilte, lag een deken van gelatenheid. Zo van: het kan alleen maar meevallen. Dat deed het ook, al was het maar omdat de nederlaag beperkt bleef tot 0-3 en omdat Mitchell te Vrede op het einde twee keer dicht bij een treffer was.

De 0-1 valt ongelukkig. Vijf minuten voor rust wordt debutant Jethro Mashart, de vervanger van de tegenvallende Jurich Carolina, verrast door een hoekschop en passeert Benjamin van Leer. De doelman die net na de aftrap opgelucht adem haalt als Menno Koch een voorzet wil wegwerken en bijna in eigen doel werkt. Het zijn de enige keren dat Ajax gevaarlijk wordt.

NAC houdt in de eerste helft met een handbalverdediging, 5-4-1, namelijk prima stand tegen een Ajax dat in een te laag tempo de bal eindeloos van voet tot voet laat gaan. De bezoekers hebben niet een doelpuntpoging in de eerste 45 minuten. De nieuwe tactiek van Mitchell van der Gaag, vijf man in de defensie waarvan drie centrumverdedigers, werpt zijn vruchten af.

Klomp

Een van de twee basisdebutanten, Daan Klomp, bijt stevig van zich af. Zo troeft hij Dusan Tadic af en leidt daarmee een Bredase counter in. De voorzet van Rosheuvel is echter te hard en gaat in de zestien aan iedereen voorbij. Dan is er bij het scheiden van de markt nog een kordate ingreep op Nicolas Tagliafico. De Zeeuw, die de voorkeur krijgt ten opzichte van Greg Leigh, doet wat hij moet doen. Een opsteker.

In het tweede bedrijf schakelt Ajax heel eventjes een versnelling of twee door. Nadat eerst David Neres de paal raakt en Kasper Dolberg de rebound op onbegrijpelijke wijze hoog over schiet, beslist invaller Zakaria Labyad in de 55e minuut de wedstrijd die nooit een wedstrijd is. Neres legt met het hoofd een voorzet van Frenkie de Jong terug op Labyad die met een volley schitterend in de verre hoek knalt. Het eerste schot op doel. Dat was het dan voor de zaterdagavond.

Tradities

Traditiegetrouw pakt Gianluca Nijholt nog een gele kaart mee. Niet slim, zoals de kaart die even later Te Vrede incasseert bij een 0-2-achterstand als alles al beslist is, hoewel een kopbal van de spits een kwartier voor tijd net naast gaat. De prent van Nijholt is zijn zevende in elf competitieduels en de vijfde alweer in zijn laatste zes optredens. Omdat een kaartenrecidivist pas bij de tiende gele kaart geschorst wordt, is Nijholt er gewoon bij volgende week zondag in Groningen. Traditiegetrouw pakt ook Klaas-Jan Huntelaar weer zijn doelpuntje mee tegen NAC: 0-3.

In Groningen zal NAC ongetwijfeld uit de loopgraven komen om op het slagveld de duels uit te vechten. Want met acht punten uit dertien wedstrijden begint de hekkensluiter aardig achterop te raken. Vier tot zes punten uit de laatste vier duels voor de winterstop is niet meer dan bittere noodzaak om vanaf januari aan een geslaagde inhaalrace te kunnen beginnen. De 0-3 van Klaas-Jan Huntelaar was er een voor de statistieken.

NAC – Ajax 0-2 (0-1) – 40. Mashart e.d. 0-1, 55. Labyad 0-2, 90. Huntelaar 0-3.

Toeschouwers: 19.000.

Scheidsrechter: Higler.

Gele kaarten: Klomp, Verschueren, Nijholt, Te Vrede (NAC), Labyad (Ajax).

Opstelling NAC: Van Leer; Sporkslede, Klomp (89. Van Hooijdonk), Koch, Palmer-Brown; Mashart; Verschueren, Nijholt, El Allouchi (62. Korte); Rosheuvel, Te Vrede.

Volledig scherm De 0-2 van Labyad © ANP Pro Shots