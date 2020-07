NAC houdt reservekeeper Chiel Kramer één jaar langer in Breda

Europees topscorer aller tijden Edwin de Graaf als assistent terug bij NAC

10:27 Maurice Steijn heeft zijn staf uitgebreid met Edwin de Graaf. De voormalig speler van NAC keert na tien jaar terug in Breda in de rol van assistent. Met hoofdtrainer Steijn, de assistenten De Graaf en Hans Visser en keeperstrainer Gabor Babos is de technische staf van de eerstedivisionist rond.