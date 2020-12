NAC houdt Olij aan boord, doelman tekent voor drie jaar bij

Nick Olij verbindt zich voor langere tijd aan NAC en heeft zijn aflopende contract met drie jaar verlengd tot medio 2024. De in Dongen woonachtige doelman is onlangs voor het eerst vader geworden en denkt bij de Bredase club een mooie toekomst tegemoet te gaan.

De 25-jarige steunpilaar kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van TOP Oss (11 keer de nul in 30 competitieduels) en werd de afgelopen twee seizoenen in dienst van NAC telkens uitgeroepen tot de beste keeper van de eerste periode.

Namens NAC was Olij vorig seizoen goed voor 9 clean sheets in 29 wedstrijden in de eerste divisie. In zijn eerste jaar in het Rat Verlegh Stadion won hij meteen een periodetitel en reikte hij met drie verschillende trainers (Ruud Brood, Willem Weijs en Peter Hyballa) tot de halve finale van de KNVB-beker waarin Feyenoord met 7-1 te sterk was.

Ondanks lichte belangstelling uit de eredivisie deze zomer, onder meer Sparta was in de markt voor de sluitpost maar zette niet door, denkt Olij met NAC zijn eredivisie-ambities te kunnen verwezenlijken. Dit seizoen hield hij in de competitie alweer zes keer de nul.

Vertrouwen

Met Olij onder de lat is de keepersdiscussie definitief verstomd nadat NAC met de doelmannen Mark Birighitti, Nigel Bertrams, Karol Niemczycki en Benjamin van Leer twee onrustige eredivisiejaren (2017/2019) kende. In het promotiejaar 2016/2017 had NAC met Jorn Brondeel, na een moeizame start prima uit de verf gekomen, vooral in de tweede seizoenshelft een doelman die punten pakte.

Nu hebben de Bredanaars in de persoon van Olij dan eindelijk iemand in het doel waar het meer dan één jaar op vertrouwen kan. Daarmee treedt hij voorzichtig in de voetsporen van zijn oude keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar die in 2016 na negen jaar NAC zijn loopbaan beëindigde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Olij is de afgelopen twee seizoenen uitgeroepen tot de beste keeper van de eerste divisie. © BSR Agency

Volledig scherm Olij hield dit seizoen zes keer de nul in zestien wedstrijden. © BSR Agency

Volledig scherm Algemeen directeur Mattijs Manders en doelman Nick OIij na het ondertekenen van het contract. © NAC Breda.