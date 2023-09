NAC houdt in Tilburg simpel stand tijdens restant van derby tegen Willem II

Rustige Deadline Day voor uitgewin­keld NAC: ‘Met deze selectie kunnen we tot het einde meestrij­den voor promotie’

Zekerheid heb je nooit. Toch is in dit geval met zeker te stellen dat NAC na een drukke zomerperiode een rustige Deadline Day beleeft. Op de slotdag van de transfermarkt neemt technisch directeur Peter Maas op het trainingscomplex in Zundert, waar de selectie zich voorbereidt op het bezoek aan Willem II zondag (14.30 uur), de tijd voor een kleine bespiegeling.