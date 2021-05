NAC houdt hoop op directe promotie

Bloedstollend is de race om de tweede plaats. Om 20.50 uur, als de eerste helft van de voorlaatste speeldag ten einde is, is het filerijden in de virtuele stand. In de slipstream van het panikerende Graafschap (75 punten) volgen Go Ahead Eagles (74 punten), Almere City (74 punten) en NAC (73 punten).