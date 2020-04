NAC hoopt op uitstel stadionhuur

Met het stilvallen van de competitie en het daarmee mislopen van substantiële inkomsten, rijst ook de vraag wat te doen met de huur van het Rat Verlegh Stadion. Vaste bespeler NAC zal vanwege het coronavirus voorlopig geen gebruikmaken van het onderkomen.

Bronnen weten te melden dat NAC en de gemeente Breda constructieve gesprekken voeren met betrekking tot uitstel van de maandelijkse huurbetalingen. De omzet van de eerstedivisionist is onder andere door het ontbreken van de thuiswedstrijden aanwijsbaar minder geworden. Zo worden geen inkomsten meer gegenereerd uit losse kaartverkoop en afdrachten uit de horeca, die in beheer is van de NHG-groep.

Om gebruik te kunnen maken van het Rat Verlegh Stadion betaalt NAC jaarlijks 690.000 euro aan de gemeente Breda. De laatste thuiswedstrijd dateert echter van 8 maart, het duel met Roda JC van destijds is de laatste keer geweest dat NAC in actie kwam voordat de Nederlandse voetbalwereld op slot ging. Met in het vooruitzicht dat in de maanden april en mei de competitie niet hervat wordt zou NAC, met maart erbij gerekend, een kwart jaar geen wedstrijden afwerken in het Rat Verlegh Stadion. En omdat niemand weet wanneer de coronarestricties worden opgeheven, kan het zomaar zijn dat het Rat Verlegh Stadion het over een langere periode zonder de hoofdhuurder moet stellen.