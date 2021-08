NAC hoopt op jawoord van aanvaller Antonia

Als een restaurateur is NAC flink in de weer om een nieuwe laklaag op de rechterkant aan te brengen. Rechtsback Ruben Ligeon is al in aantocht, een tweejarig contract ligt voor hem klaar. En Jarchinio Antonia heeft een aanbieding in beraad. In de jacht op de rechtsbuiten ondervindt NAC stevige concurrentie van Almere City, terwijl ADO Den Haag op het vinkentouw zit.