NAC hoopt dat Riera weer de oude Riera wordt

Want wat is er toch met de centrale verdediger aan de hand? Deze Riera is niet de Riera van vorig seizoen. Veertig seconden is FC Eindhoven - NAC (2-4) aan de gang als hij zich de kaas van het brood laat eten. “Rampzalig hoe we de wedstrijd beginnen.” Rogier Riera, onderwijl etend uit een plastic bakje met stukjes fruit, trekt het boetekleed aan. “Ik wilde er kort op zitten, de tegenstander kwam in mijn rug, de bal stuiterde op, hij liep om me heen, was slimmer en we losten het probleem vervolgens als team niet goed op.”