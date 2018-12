NAC hoopt dat Fernandes helpende hand kan bieden

,,Het gaat over volhouden", zegt Van der Gaag. De strekking van het gesprek? ,,Hoe kunnen we het met z'n allen voor elkaar krijgen dat we je negentig minuten kunnen laten spelen." Van der Gaag heeft de Spanjaard nodig die op zijn voorspraak is teruggekeerd. De lichtflitsen van Fernandes kunnen NAC, misschien morgen al tegen Vitesse, aanvallend sterker maken. ,,Hij zegt dat hij er voor zijn gevoel alles aan doet. Ik heb ook niet het idee dat hij de kantjes er vanaf loopt. Het is een liefhebber, zijn kwaliteiten staan buiten kijf. We hadden met z'n allen gehoopt dat hij een stap zou maken. Hij doet er veel aan."

Spel met City

Dat Fernandes, voor het tweede jaar gehuurd van Manchester City, later aansloot in de zomer is van invloed geweest op zijn fysieke staat volgens Van der Gaag. ,,Met Manchester is in de voorbereiding een heel spel geweest. Is hij er gebaat bij dat hij twee weken later komt? Sommige spelers hebben daar geen moeite mee, Paolo misschien wel. Als je later binnenkomt, loop je overal achteraan." Eind september speelde Fernandes zijn laatste wedstrijd, het verloren bekerduel met RKC. Morgen tegen Vitesse mag hij hopen op een invalbeurt. ,,Hij heeft de hele week alles meegedaan."