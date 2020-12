NAC hervat training met fitte groep

NAC inmiddels 4,5 uur zonder doelpunt

13 december TOP Oss - NAC 0-0, NAC - FC Dordrecht 0-1 en Go Ahead Eagles - NAC 0-0. Drie wedstrijden zonder doelpunten en twee van de mogelijke negen punten. De Parel van het Zuiden is afgezakt naar de zesde plaats in de eerste divisie. Vrijdag sluit het de eerste seizoenshelft af tegen FC Volendam.