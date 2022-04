NAC herpakt zich tegen TOP Oss en is nog één stap verwijderd van play-offs

Na de zeperd tegen FC Dordrecht (1-2-thuisnederlaag) konden de supporters een getergd NAC verwachten, zo voorspelde trainer Edwin de Graaf. Een ploeg die de aanval zocht in plaats van het afwachtende tikkie terug, tikkie breed van vorige vrijdag. Hij kreeg slechts deels gelijk.

Aan de eerste minuut, toen rechtsback Moïse Adiléhou de achterlijn haalde en met zijn actie een corner verdiende, was te zien dat de boodschap voor de selectie duidelijk was. Het moest ook; de play-offs moeten nog altijd worden veilig gesteld. NAC zocht voor rust volop de aanval, al was het soms in een te laag tempo.

De Bredanaars kregen goede kansen om de score te openen. De grootste was voor Jeredy Hilterman, die de geblesseerde Naoufal Bannis verving. De spits kopte goed richting de bovenhoek, maar zag de doelman redding brengen. Ook Kaj de Rooij en Boris van Schuppen kregen schotkansen. Laatstgenoemde was vorige week nog de gelegenheidsrechtsbuiten, maar had nu zijn plekje op het middenveld terug. Yassine Azzagari was geslachtofferd.

Twee goals in vier minuten

De verdiende voorsprong kwam er na 35 minuten. En vier minuten later stond het 2-0. Eerst verdiende De Rooij na een fraaie solo een strafschop, die werd benut door Welat. Vervolgens ging Van Schuppen de combinatie aan met Odysseus Velanas om na een fraaie kapbeweging in de korte hoek raak schoot.

Sydney van Hooijdonk zag het tevreden aan. De spits - tegenwoordig door Heerenveen gehuurd van Bologna - kreeg voor aanvang van de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen zijn afscheid.

Olij

Deed TOP Oss dan helemaal niets terug? Nauwelijks. Op die ene kans vlak na de 2-0 na. Plots dook Kay Tejan voor het Bredase doel op. Maar Nick Olij bewees voor de zoveelste keer dit seizoen zijn waarde. Een op een kwam de goalie weer als winnaar uit de strijd. Voor de rest had hij een redelijk rustige avond.

In de tweede helft kakte het in. NAC sukkelde in slaap, kwam lang niet meer tot een uitgespeelde kans. Maar ook de bezoekers waren nooit echt gevaarlijk. In de slotfase maakte NAC er nog 3-0 van. Eerst raakte Velanas nog de paal, maar twee minuten voor tijd schoot hij wel raak op aangeven van de ingevallen Mario Bilate.

Door de zege komt het startbewijs voor de play-offs heel dichtbij. Concurrent De Graafschap verspeelde punten (1-1 tegen Jong PSV) en heeft nu drie punten minder. NAC heeft dus tegen Excelsior aan een punt genoeg.

Opstelling NAC: Olij; Adiléhou, Malone, Bakker, Mashart; Banzuzi (72. Maria), Welat, Van Schuppen; De Rooij, Hilterman (61. Bilate), Velanas.

