NAC hekkensluiter na mokerslag in kelderkraker tegen De Graafschap

nabeschouwingNAC heeft de kelderkraker in de eredivisie vrijdagavond jammerlijk verloren van De Graafschap: 3-0. De Superboeren deden daardoor de rode lantaarn over aan de Bredanaars, die in het restant van de competitie rechtstreekse degradatie moeten zien af te wenden.

In de eerste helft nam de thuisploeg na een fase van aftasten het initiatief. Dat resulteerde in een paar kansjes, maar de eerste grote scoringsmogelijkheid was voor NAC. In de twintigste minuut slingerde Mikhail Rosheuvel de bal van de rechterflank voor het doel, Giovanni Korte kopte al dan niet bewust door naar Gianluca Nijholt, die zijn inzet maar net voorlangs zag gaan.

Maar het was De Graafschap dat de score opende. Na een leep passje van Youssef El Jebli kwam Delano Burgzorg op rand zestienmeter in schietpositie. Zijn inzet leek houdbaar, maar glipte via het lichaam van NAC-doelman Benjamin van Leer in het doel: 1-0. Bijna werd het in de laatste seconde voor rust nog erger, maar de Bredanaars ontsnapten aan de 2-0 toen de geheel vrijstaande Charlison Benschop de bal recht op Van Leer af kopte.

Het onheil dat toen nog uitbleef, voltrok zich echter wel kort na de hervatting. Youssef El Jebli krulde een vrije trap van zo’n 20 meter knap in de kruising: 2-0. ‘Van der Gaag, wisselen’, schreeuwden de meegereisde supporters vervolgens. Dat deed de NAC-trainer even later ook. Hij bracht Sullay Kaikai en Robert Mühren voor Giovanni Korte en Gianluca Nijholt.

De supporters van de thuisploeg zetten massaal ‘Oerend hard’ van Normaal in en het leek eerder 3-0 te worden dan 2-1. Van Leer voorkwam met een dubbele redding op inzetten van de doorgebroken Furdjel Narsingh dat de missie voor de bezoekers helemaal ondoenlijk werd. NAC kreeg nog wel een paar mogelijkheden om terug in de wedstrijd te komen. Gervaine Kastaneer kopte eerst over uit een voorzet van linksback Alex Gersbach en zag in de 83ste minuut een inzet van de doellijn gewerkt. In het slot werd het ook nog 3-0 door een benutte vrije trap van Leeroy Owusu.