NAC heeft wel degelijk afkoopsom betaald voor opgestapte Steijn

,,We hebben een akkoord met Bologna, maar proberen er iets meer uit halen.” Dat zei algemeen directeur Mattijs Manders maandag toen hem bij een forumavond werd gevraagd of NAC de opleidingsvergoeding (375.000 euro) voor Sydney van Hooijdonk nog krijgt. ,,Soms moet ik met meel in de mond praten, want ik wil niet dat alles morgen in de krant staat.”

In een door de clubraad georganiseerde forumavond waarbij zo’n honderd supporters in De Cordial (Rat Verlegh Stadion) hun vragen konden stellen aan Manders, trainer Edwin de Graaf en hoofd opleiding Eric Hellemons kwam vooral de NAC-directeur aan het woord. ,,Met Bologna is er contact. Die betalen zeker. Honderd procent.” Even later: ,,We hebben een discussie over een ieniemienie detail.”

Een ander heet hangijzer onder zijn bewind zijn de forse tekengelden en afkoopsommen die zijn betaald aan onder andere trainer Maurice Steijn en oud-speler Lex Immers. ,,Het valt eerlijk gezegd wel mee”, pareert Manders de kritiek. ,,Met Maurice zijn er afspraken gemaakt, omdat we uit elkaar zijn gegaan. Bedragen kunnen we niet noemen. Hij kon niet doorgaan in zijn functie als trainer. Van zijn kant is het zeer schappelijk geweest. Hij had nog een tweejarig contract. We zijn in overleg uit elkaar gegaan. Immers heeft een groot deel van zijn contract ingeleverd. Daarvan konden we Velanas betalen. Een goede deal van NAC.”

Volledig scherm Algemeen directeur Mattijs Manders. © Pix4Profs-Ron Magielse

Schorriemorrie

Het geruchtmakende persbericht over het vertrek van Steijn op zaterdag 19 juni, de oud-trainer zou volgens NAC uit veiligheidsoverwegingen zijn ontslag hebben ingediend en daarvoor de financiële consequenties dragen, noemt Manders op sommige punten onhandig. Met name de passages waarin de eigen supporters in een negatief daglicht werden gesteld. ,,Ik weet dat je als je goed luistert niet iedere supporter blij is met mijn handelen deze zomer”, zegt Manders. ,,Het leek of iedere supporter van NAC schorriemorrie is. Dat was niet de boodschap. We waren in een enorme emotie. Had absoluut anders moeten lopen.”

Manders gaf te kennen dat volgende week een aandeelhoudersvergadering is waarin de jaarcijfers worden gepresenteerd: ,,Het was geen slecht jaar. De liquiditeit is ook stevig. De situatie is dat de club te koop staat. Er zit een rem op. Ik leg alles voor aan de raad van commissarissen en aandeelhouders. We zijn met een spelersbudget (2.5 miljoen euro) van start gegaan die identiek is aan vorig jaar. Ik denk dat wij de derde of vierde begroting hebben.”

Toch is NAC in de eerste divisie op een zeventiende plaats terug te vinden. ,,Ik vind dat we de play-offs moeten halen”, zei De Graaf toen hem gevraagd werd wat de ambitie is voor dit seizoen. ,,Dat zijn we verplicht. Ik vind dat we bij de bovenste ploegen thuishoren. En als het meezit, misschien wel meer.”

Lees hier uitgebreid de uitspraken van Manders terug:

