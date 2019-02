‘NAC heeft twee procent kans om in de Arena van Ajax te winnen’

De kans op een zege van de Bredanaars op bezoek bij Ajax wordt nog kleiner ingeschat door de bookmakers dan de kans dat het destijds zieltogende De Graafschap eerder dit seizoen zou lukken om te winnen in Amsterdam. Die quotering bedroeg toen 46,00 (tegenover 47,00 voor een zege van NAC zondag). Een overwinning van Ajax op De Graafschap leverde vreemd genoeg minder op (1,03 x de inleg) dan dat winst van de Ajacieden op NAC zondag (1,05). Ajax - De Graafschap eindigde overigens in 8-0.

De bookmakers schatten de kans dat NAC in de Arena gaat winnen in op twee procent . Ajax staat momenteel, na 21 speelronden, op de tweede plaats in de eredivisie met 50 punten (doelsaldo: 72-19). NAC is hekkensluiter met 16 punten (doelsaldo: 22-47). NAC - Ajax eindigde eerder dit seizoen in 0-3. Een eigen doelpunt van Daan Klomp en treffers van Labyad en Huntelaar bezegelden toen het lot van de Bredanaars.