NAC heeft trainer Steijn terug, kraker met Cambuur niet voor een tweede keer afgelast

De Haagse trainer keerde zondag na ruim twee weken absentie, zijn dochter was besmet met het coronavirus waarop het gezin Steijn in isolatie ging, terug op het trainingscomplex in Zundert. Met een uitgedunde groep, want de coronagevallen in de selectie en de spelers die uit voorzorg in thuisquarantaine zijn gezet, volgen een aangepast programma. Het betreft sowieso een kwartet basisspelers uit de eerste zes speeldagen van deze competitie. Plus een aantal bankzitters.

NAC heeft bij de KNVB daarom opnieuw het verzoek ingediend om de wedstrijd tegen Cambuur voor een tweede keer te verzetten. De bond gaf de Bredase koploper echter nul op het rekest. ,,Het verzoek om te cancelen, hebben we gedaan omdat we veel spelers missen. De KNVB wilde daar niet in meegaan", zegt Steijn. ,,Gelukkig is onze selectie breed en groot genoeg. Een aantal andere jongens krijgt nu de kans om zich te bewijzen. We snakken na al die weken naar een wedstrijd. We hebben er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat kunnen behalen tegen Cambuur.”