NAC heeft spits Van der Sande na anderhalve maand weer terug

Met het aantrekken van Javier Vet heeft NAC, dat vanavond (20.00 uur) op bezoek gaat bij MVV, twee weken voor het sluiten van de transfermarkt de selectie redelijk ver op orde is de mening van de technische staf. ,,Met kunst- en vliegwerk hebben we deze window het een en ander bij elkaar gedraaid. Dat is heel aardig gelukt”, zegt trainer Robert Molenaar. ,,Ton (Lokhoff) en Eric (Hellemons) zijn aan de bak gegaan. We hebben alleen niet altijd de tijd genomen om alles uit te diepen. Simpelweg omdat er enige haast geboden was. Dat is er nu een beetje af.”