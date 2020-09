NAC heeft snelheid, diepte én de goals van Van Hooijdonk nodig

Anderlecht berooft NAC van kroonju­weel

24 augustus NAC raakt Bart Verbruggen alsnog kwijt aan Anderlecht. De Belgische recordkampioen meldde zich in mei al met een eerste bod en is nu teruggekeerd om spijkers met koppen te slaan. In de loop van deze week wordt volgens ingewijden de transfer van het keeperstalent beklonken.