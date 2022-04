NAC heeft play-offticket bijna binnen: ‘We zijn zo dichtbij, dit mogen we niet meer weggeven’

,,We zeiden in het slot: gewoon dat punt binnenslepen en vanuit daar kijken naar de volgende wedstrijden in aanloop naar de play-offs. Vooraf ga je wel voor de overwinning, maar gezien het spelbeeld denk je: dan maar een punt over de streep trekken en de bus in. Alleen nu pak je er drie en doe je hartstikke goede zaken: je geeft Almere een tik en staat nu vier punten voor op De Graafschap”, schetste de NAC-trainer het beeld na de overwinning.