NAC heeft pechvogel Kaj de Rooij bijna terug

Krampach­tig NAC kan Roda JC na matige eerste helft niet over de knie leggen en speelt doelpunt­loos gelijk

10 september Na een krampachtige eerste helft is NAC op bezoek bij Roda JC niet verder gekomen dan een gelijkspel. De ploeg van Edwin de Graaf herstelde zich in de tweede helft uitstekend, maar kon de Limburgse opponent niet over de knie leggen: 0-0.