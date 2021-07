NAC heeft opnieuw beet: middenvelder Velanas tekent voor één jaar

Ondanks dat Velanas een doorlopende verbintenis had bij FC Utrecht tot medio 2022 betaalt de eerstedivisionist naar verluidt geen transfersom. Onder andere vanwege het verkoopproces waarin NAC momenteel verkeert, geeft de club sowieso geen transfersommen meer uit voor spelers. Vorig jaar gebeurde dat nog wel toen NAC diep in de buidel tastte voor vleugelaanvaller Kaj de Rooij.

De 23-jarige Velanas is een diepgaande middenvelder en was als speler van Jong FC Utrecht in de laatste twee jaar in 47 competitiewedstrijden goed voor dertien keer goals en tien assists. Na vijf seizoenen bij de Utrechtse beloften mag hij bij NAC bewijzen dat hij het niveau in de top van de eerste divisie aankan.