NAC heeft nooit overwogen een stroman aan te stellen voor interim-trainer Weijs

,,Ik heb de smaak nu goed te pakken, dus van mij mag het nog even duren. Ik zit er op zich wel lekker in", zegt Weijs (foto) die via de directie nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden van de gesprekken met de kandidaat-trainers Peter Hyballa en de afgevallen Kees van Wonderen. ,,Ineens dook de naam Hyballa op. Ik weet niet op welke termijn het rond gaat komen en of het rond gaat komen."

Is mogen je laatste wedstrijd als interim-trainer van NAC? ,,Weet ik niet", antwoordt de interim-trainer. Vanaf de dag dat hij tijdelijk werd aangesteld als trainer van NAC weet Weijs, die komend voorjaar zijn hoogste trainerspapieren gaat halen, dat het voor maximaal vier weken zou zijn. Verder reikt de dispensatieregeling niet. Een constructie zoals bij Fortuna Sittard, waar gediplomeerd coach Sjors Ultee als stroman fungeert van de ongediplomeerde Kevin Hofland, is nooit ter sprake gekomen bij NAC. ,,Voor zover ik weet, is dat vanaf van het eerste moment geen optie geweest. De directie heeft gezegd: Willem, we nemen afscheid van Ruud. Er is maar een kandidaat die het tijdelijk kan overnemen, dat ben jij. En wij gaan op zoek naar een opvolger. Zo is mij dat gezegd."

Hoofd opleidingen Eric Hellemons, in 2014 en 2015 (telkens in oktober) tweemaal interim-trainer na het ontslag van Nebojsa Gudelj en later Marinus Dijkhuizen, als stroman naar voren schuiven, komt niet op in de gedachten van de directie. Zij zien volgens ingewijden in Hyballa een sterke hoofdtrainer en hebben voor de Duitse Nederlander bijvoorbeeld Van Wonderen afgebeld.