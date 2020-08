NAC heeft nog steeds bergen werk te verzetten

Column NAC heeft geen route, geen plan, geen lef en geen geduld met jonge talenten

9:00 Ongetwijfeld lachende gezichten dit weekend bij de mensen van de NAC-jeugdopleiding. Na Ronnie Stam, Nemanja Gudelj en Ömer Bayram eindelijk wéér een zelfopgeleide telg die vanuit de academy de stap naar het internationale voetbal maakt. Al was het vooral nuchter scoutingswerk dat Jan Paul van Hecke relatief laat naar Breda bracht. Pas als 18-jarige kwam de stoere, blonde Zeeuw over van VV Goes. Na 16(!) potjes in het eerste lonkt (via FC Utrecht) de Premier League. Wow.