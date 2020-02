NAC heeft Noblejas en Rösler terug voor bekerduel met AZ

Colin Rösler en Javier Noblejas zijn door trainer Peter Hyballa opgenomen in het keurkorps van NAC voor de krachtproef met AZ woensdag (18.30 uur) in de kwartfinale van de KNVB-beker. ,,Ze beginnen morgen op de bank.”

De vrijdag tegen TOP Oss uitgevallen Pele van Anholt is tijdig hersteld en wordt weer als linksback ingezet. Goed nieuws is er ook te melden over Othmane Boussaid. ,,Vandaag (dinsdag) heeft hij voor het eerst weer met de groep getraind. Hij heeft kwaliteit, dat zie ik direct.” Een tegenvaller is de hamstringblessure van Luka Ilic, de aanvaller ontbreekt in Alkmaar evenals Ivan Ilic die al langer in de lappenmand zit.

Nacho Monsalve begint na zijn invalbeurt vrijdag weer op de bank. ,,Hij brengt persoonlijkheid in de groep”, zegt Hyballa die als de Spanjaard eenmaal fit is met Jan Paul van Hecke, Roger Riera en een fitte Rösler voor lastige keuzes komt te staan. ,,Of ik doe straks wat met drie man centraal achterin. Een groter probleem is dat we niet zoveel linkspoten hebben.”

Zelfbewustzijn

En het gebrek aan scorend vermogen. Hyballa wilde niet loslaten wie Luka Ilic vervangt aan de linkerkant en wat hij doet met de spitsen Sydney van Hooijdonk, Finn Stokkers en Huseyin Dogan. ,,Over de drie posities voorin praten we iedere week denk ik, daar moeten we heel duidelijk over zijn. Defensief en op het middenveld staat in mijn ogen wel goed.”

Nee, Hyballa denkt niet: Waar ik ben ik terechtgekomen? ,,Vrijdag heb ik de power van het Avondje NAC gevoeld. Ik vind dit team echt leuk, dat meen ik. Maar ik mis het zelfbewustzijn. Dus een stevige in plaats van een slappe hand geven. Elkaar in de ogen aankijken als je praat. Niet onderuitgezakt zitten in de stoel, maar rechtop. Een goede houding is belangrijk, op en naast het veld. De spelers moeten meer vertrouwen krijgen en meer vertrouwen uitstralen.”